Andressa Urach anuncia primeiro relacionamento após fim de casamento: 'apaixonada'

A modelo Andressa Urach usou as redes sociais nesse domingo (8) para anunciar que está namorando. Esse é o primeiro relacionamento público dela após o fim do casamento com Thiago Lopes, com quem tem um filho, Leon, de um ano.

Na postagem compartilhada com os mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram, a profissional aparece ao lado de um homem, identificado como Sergio Carvalho. A publicação, que já acumula mais de 46 mil curtidas nesta manhã de segunda-feira (9), teve os comentários trancados.

"O cheiro que eu mais amo", escreveu na legenda, onde ainda disse estar apaixonada.

Anônimo, o novo companheiro da modelo tinha um perfil fechado na rede social, mas decidiu torná-lo público. Na conta, mantém somente uma foto ao lado da parceira.

Recentemente, Urach foi submetida a algumas internações hospitalares, após ter uma infecção renal e realizado uma cirurgia de emergência. Nesta última, contou com a ajuda do ex-marido, com quem, segundo ela, continua legalmente casada. "Nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente, então grata ao meu ex-marido", disse na ocasião.

Desde o fim da união, a modelo voltou a se apresentar em boates adultas e também criou um perfil na plataforma de conteúdo erótico OnlyFans. Nesta, ela faz sucesso com obras explícitas, produzidas pelo próprio filho, Arthur Urach.