Andressa Urach revela ter ficado com mais de mil homens na vida: 'perdi as contas'

Andressa Urach revelou, na madrugada deste sábado (29), que já perdeu as contas de quantos homens teria se envolvido ao longo da vida. "Eu contei até mil. Agora, perdi as contas porque não conto mais", afirmou ela em conversa com seguidores no Instagram. "Já passou bastante", completou.

Apesar disso, Andressa garantiu que nunca traiu ninguém em um relacionamento, mas falou sobre a própria personalidade e o que atrapalha quando o assunto é manter uma relação fechada com alguém.

Foto: reprodução/Instagram

"Fui casada duas vezes e nunca traí. Nem quando namorei, nunca traí. Sempre fui aberta a falar sobre o que estava sentindo. Já abri mão de relacionamentos por estar sempre com a mesma pessoa", reforçou.

No futuro

Além disso, ela falou sobre futuro e pontuou que apenas relacionamentos abertos estão nos planos dela, caso as oportunidades apareçam.

"Não nasci para ser de um homem só. Hoje, se eu viesse a ter um relacionamento, teria que ser um relacionamento aberto, um relacionamento com uma pessoa que aceite meu trabalho e que eu fique com outras pessoas", garantiu ela.

Recentemente, Andressa repercutiu nas redes sociais por revelar detalhes da vida íntima com o ex-esposo. Atualmente, a ex-miss bumbum trabalha em uma casa de entretenimento adulto e se afastou do serviço na igreja evangélica.