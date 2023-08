Pai de Andressa Urach reprova atitudes da modelo na web e quer pedir DNA: 'não considero filha'

Carlos Alberto Urach, pai da modelo e influenciadora Andressa Urach, usou suas redes sociais para falar sobre as recentes atitudes da filha na web. Em um vídeo publicado no Instagram, ele chegou a afirmar ter vergonha da filha.

“A Andressa Urach está fazendo a família Urach se envergonhar. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família (…) Hoje ela é uma v#$%&@! sem valor que vem botando a sua fuça em todos os meios de imprensa por dinheiro. Perdeu a família, o seu filho, não passa de uma vulgar. Não a considero mais minha filha”, começou ele.

Em outro momento, Carlos disse querer fazer um teste de DNA em breve por duvidar da paternidade de Andressa. "Peço o DNA agora porque não acredito que tenha colocado uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não estragar a imagem, humilhar a família. Não apoio esse tipo de sujeira. Peço mais uma vez que o povo me entenda, é vergonhoso".

“Ela esteve enferma numa cama e disse que sonhou com Deus… ela sonhou é com satanás. Mentiu para a população para ganhar dinheiro. Tive no Gugu para perdoar, e mais uma vez ela vem envergonhando a família. Ela não pode ter apoio da população, apenas das maiores v*g*b* Peço desculpas como pai. A família Urach é de pessoas de valor”, concluiu.

Em 2015, Andressa e o pai se reencontraram no "Programa do Gugu". À época, a modelo revelou que Carlos não a aceitava como filha desde pequena.

“Meu pai fez muita falta na minha vida. Pedi a ele para não falar com a imprensa porque poderia perder o meu emprego com a emissora que trabalhava. Implorei para não fazer nada, mas ele fez o contrário sem pensar em mim. Quando fez isso, senti muita raiva, liguei e xinguei muito. Disse que sua filha morreu. É muito triste mexer no passado. Mas, quando me converti, eu aprendi que tenho que perdoar”, disse ela na época.

Mais críticas

Nessa terça-feira (22), o ex-marido da modelo e pai do filho mais novo dela, Thiago Lopes, divulgou um post falando sobre as atitudes de Andressa nas redes sociais.

"Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses. Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada", disse ele. "Ainda bem que Leon tem um pai protetor, que sabe muito bem impor limites a quem não tem", completou.

Na semana passada, Urach compartilhou um vídeo fazendo uma tatuagem íntima no ânus. Imagens foram feitas pelo filho mais velho da modelo, Arthur, de 18 anos.