Andressa Urach tem alta após cirurgia de emergência e agradece ajuda de ex-marido

Após uma cirurgia de emergência para a retirada de um cálculo renal, a modelo Andressa Urach, 35, teve alta e já está em casa.

Ela usou as redes sociais para agradecer à equipe médica do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre (RS), e ao ex-marido Thiago Lopes, com quem ela tem um filho, Leon, de um ano. "Fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, pedra no rim. Já fui operada, cálculo foi retirado e está tudo bem", disse a modelo.

"Quero agradecer à equipe, desde o faxineiro ao diretor, atendimento maravilhoso, de qualidade e humano", afirmou Andressa.

Ela disse que recorreu ao ex-marido, que legalmente ainda é casado com ela.

"Não poderia deixar de agradecer ao Thiago, meu ex-marido. Eu pedi ajuda para ele, que prontamente se prontificou a ver autorização para minha consulta. Nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente, então grata ao meu ex-marido", afirmou Andressa.