Novo namorado de Mariana Rios é ex de amiga da atriz

A atriz Mariana Rios, de 38 anos, assumiu oficialmente, no fim de semana, relacionamento com Juca Diniz, 27, herdeiro da rede de supermercados Carrefour. Conforme informações do Extra, ele namorou até o início do ano a modelo Isabella Settanni, que era muito amiga de Mariana. Isabella, inclusive, deixou de seguir a artista nas redes sociais há poucos dias.

Mariana e Juca assumiram o namoro no fim de semana, durante uma viagem a Europa. Os dois trocaram declarações de amor em seus respectivos perfis.

Eles foram fotografados juntos pela primeira vez em setembro, no camarote do show de Zezé di Camargo, em São Paulo. Na época, Mariana tinha acabado de terminar um affair com o ex-deputado federal Guilherme Mussi.

Juca é formado em uma universidade na Califórnia, nos EUA, e mora atualmente em São Paulo. Ele também é atleta de triathlon.