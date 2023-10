Rico Melquiades se afasta das redes após dignóstico de paralisia facial

Rico Melquiades pegou seguidores de surpresa ao anunciar afastamento das redes sociais após receber diagnóstico de paralisia facial, no último sábado (7). Um dia antes, na sexta-feira (6), o ex-"A Fazenda" foi levado às pressas para o hospital após sentir o lado esquerdo do rosto paralisado. O influenciador ficou com medo de que estivesse tendo um AVC, revelou.

Rico retornou ao hospital no sábado por conta de uma nova crise e afirmou que estava tendo, na verdade, um "pico de estresse muito grande". "Os últimos dias têm sido bem difíceis. Hoje, mais uma vez, precisei ir ao hospital, acabei de ser diagnosticado com paralisia facial”, disse ele nos stories do Instagram.

“A médica que tem me acompanhado me recomendou algumas ações e, para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamentos, o que significa que eu preciso (TENTAR) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore", continuou.

Em seguida, ele comentou que fará todas as orientações que recebeu para se recuperar e voltar 100% para os fãs. “Amo todos vocês e, sempre que possível, vou atualizá-los e agradecer pelo apoio que sempre recebo. Muito obrigado pelo carinho!", finalizou.