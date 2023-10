Brasileiro Sandro Machado faz sucesso no 'The Voice' da Romênia

O tenor brasileiro Sandro Machado, de 36 anos, tem se destacado no "The Voice" da Romênia. Baiano de Camaçari, cidade na Região Metropolitana de Salvador, o artista foi aprovado, em setembro, na audição da primeira fase do programa, conseguindo que todos os jurados virassem as cadeiras para ele.

A apresentação do tenor foi aplaudida de pé pelos jurados e a plateia. Ele passou para a próxima fase, a batalha de duplas, que ainda não tem data para ser realizada. Para a classificação, o artista apresentou "Rise like a Phoenix”, da drag queen austríaca Conchita Wurst.

Assista à apresentação:

Sandro começou a cantar na igreja adventista aos quatro anos, intensificando a prática na adolescência. No começo da vida adulta, teve as primeiras aulas de canto lírico. Começou a cursar administração, mas se formou mesmo em canto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2011. Quatro anos depois, foi um dos cinco aprovados em uma seleção com 120 cantores para mestrado na Alemanha. Após concluir o curso, mudou-se em 2018 para a Romênia, onde passou a conciliar o trabalho em um escritório de contabilidade com apresentações musicais.

Veja também

Em bate-papo com o F5, do Uol, ele comentou que, no momento, a preocupação é conseguir conciliar a participação no "The Voice" com o trabalho no escritório.

"Curiosamente, os conhecimentos básicos em administração estão servindo… Estou tendo muita sorte, porque minhas chefes estão entendendo e apoiando esse meu momento. Eu venho praticando o idioma local e investindo na minha carreira na Romênia. Ver que todos os jurados viraram as cadeiras e elogiaram a minha apresentação, além de todos os comentários que li depois, me faz crer que as coisas estão convergindo positivamente por aqui. Só tenho a agradecer", disse.

Experiência em reality shows

O "The Voice" da Romênia não é a primeira experiência do baiano em um reality artístico. Dois anos atrás, Sandro apostou no "Romanians Got Talent" – show de TV em que as variadas atrações disputam prêmio milionário. Este programa, no entanto, não é exclusivo para os talentos da música e podem participar, por exemplo, comediantes. Apesar de ter feito uma apresentação marcante, Sandro não avançou na competição.

Sem se abater, ele não desistiu de tentar um espaço no "The Voice". Em 2012, ainda no Brasil, participou do programa "Estilos", uma disputa entre tenores cantando músicas do repertório lírico pop, na RecordTV.