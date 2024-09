Saiba quem é Jéssica Pedroso, vencedora do Miss Brasil Mundo 2024

A professora de inglês e modelo paulista Jéssica Pedroso, 24, foi coroada Miss Brasil Mundo 2024 na noite dessa terça-feira (3). Ela competiu com outras 30 mulheres pelo título.

Também chamada de Jessy, a miss, que é natural de Piracicaba, no Interior de São Paulo, filha de mãe professora e pai mecânico, é a oitava paulista a vencer a competição, que garante vaga para representar o País no Miss Mundo. Ela tem 1,74 metro de altura, cabelos castanhos e olhos verdes. "Não caiu a ficha de que venci", disse ela.

De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, Jéssica é pedagoga bilíngue, licenciada em Letras. É, também, engajada em causas socioculturais, artísticas e ambientais, e chegou a morar durante três anos na Irlanda.

"Minha avó e minha mãe sempre deram aulas em escolas de zonas rurais e periféricas. Acompanhar de perto as transformações que elas fizeram nas vidas de crianças me trouxe uma grande admiração por essa profissão. Por isso, trabalho em causas educacionais e sociais, com o objetivo de transformar realidades", comentou a miss no vídeo de apresentação enviado para o concurso.

Miss Mundo

A paulista vai, agora, se preparar para a competição do Miss Mundo. A próxima edição da competição ainda não tem data divulgada, mas a estimativa é de que ocorra no primeiro semestre do próximo ano.

A atual Miss Mundo é Krystyna Pyszková, de 23 anos, da República Theca.