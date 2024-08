Brasileira Wemily Ferreira fica no Top 10 do Miss Teen Mundial 2024

A modelo brasileira Wemily Ferreira, de 19 anos, ficou no 'Top 10' do Miss Teen Mundial 2024. A final do concurso aconteceu na madrugada deste domingo (4) e teve como vencedora a adolescente de Porto Rico, Juliana Rivera Larsen.

A 10ª edição do Miss Teen Mundial foi em El Salvador. Wemily seguiu até a etapa das 10 selecionadas, mas não avançou para o 'Top 5'. No total, 24 adolescentes participaram da competição.

A última vez em que o Brasil ganhou nesse concurso foi em 2015, com a cearense Maria Eduarda Moreira.

PERFIL DA BRASILEIRA

Wemily é natural de Araguaína, Tocantins. Ela foi selecionada para o concurso internacional após a vencedora do Miss Brasil CNB Teen, a pernambucana Samyrah Mayara, renunciar ao título por motivos pessoais.