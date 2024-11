Ex-ator da Globo pede dinheiro na internet após 14 dias internado: 'Rim parado e septicemia'

O ex-ator da Globo Claudio Cinti pediu ajuda financeira na internet após passar por um problema de saúde. O artista explicou que foi internado no fim de outubro, tendo passado 14 dias no hospital. Ele teve uma septicemia e também passou por hemodiálise e uma cirurgia renal.

Devido ao problema, Claudio está há mais de 20 dias impossibilitado de trabalhar como taxista, profissão que exerce atualmente.

“Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake. Fui internado com um quadro grave de pneumonia, um rim parado e com um quadro de septicemia. Fui entubado por sete dias e fiquei mais sete internado. Nesse período, fiz hemodiálise e passei por um procedimento cirúrgico”, explicou ele, em vídeo postado no Instagram.

Claudio recebeu alta hospitalar, mas está de repouso absoluto em casa.

O artista tem 59 anos e trabalhou em programas da Globo como "Os caras de pau" e "Zorra total”, além de ter feito participações em novelas como "Família é tudo", "Fuzuê", "Bom sucesso" e "Topíssima”.