Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'A História de Mahalia Jackson'. Nesse capítulo, Cristina fala para Ivan que vai conseguir mais veneno e obrigar Serena a tomar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Cristina fala para Ivan que vai conseguir mais veneno e obrigar Serena a tomar. Alexandra diz a Serena que ela talvez precise morrer por Rafael. Serena garante a Alexandra que não tem medo. Hélio conta para Olívia que Vitório se afastou dela para impedir que Raul ganhasse o processo. Rafael pede que Zulmira convença Ivan a contar onde Débora conseguiu o veneno. Rafael leva Serena para fazer os exames. Alaor pede a Mirna que faça um bolo de milho. Mirna, cansada de trabalhar, expulsa Alaor, irritada. Judith diz a Olívia que não está namorando Vitório. Olívia acha que Vitório mentiu porque estava querendo se livrar dela. Ivan garante a Zulmira que não ajudou Débora a conseguir veneno. Roberval convida Hélio e Sabina para morarem em seu apartamento depois que ele for para a fazenda. Hélio pergunta a Dalila se ela sabe se Raul rouba Rafael. Cristina decide acusar José Aristides de ter entregado o veneno a Rafael. O médico que examinou Serena conversa com Rafael. O médico explica a Rafael que Serena tem um problema de nascença no coração e que não pode ter emoções fortes, pois isso poderá ser fatal. Dalila garante a Hélio que não sabe de nada. Roberval percebe que ela está mentindo e exige que fale a verdade. Serena garante a Rafael que só irá embora quando tiver cumprido sua missão, que ainda não sabe qual é.

Cristina exige que o delegado interrogue José Aristides, e acusa-o de ter fornecido o veneno que matou sua mãe. Dalila confessa para Roberval que ajudou Raul a preparar uma armadilha para Abílio, e explica que tem medo de ser presa se confessar. Olívia fala para Vitório que vai se casar com um homem muito rico e pede que ele a ajude a preparar um jantar de noivado. Generosa descobre que sumiu dinheiro de sua bolsa quando ela estava na pensão. Hélio garante que vai descobrir quem é o ladrão. O delegado diz a José Aristides que quer lhe fazer perguntas. José Aristides foge, assustado. Rafael pergunta a Julian se há alguma maneira de curar Serena. – Julian explica para Rafael que não sabe se pode ajudar Serena. José Aristides consegue fugir e se esconde na mata. Ivan sugere que Cristina esqueça sua vingança e fuja com ele. Cristina diz que só será feliz depois de ter se vingado de Serena. Roberval pede que Dalila conte a Rafael que Raul adulterou os livros para fazer com que Abílio fosse demitido. Cristina afirma para o delegado que José Aristides fugiu porque é culpado. Vera confessa para Julian que está começando a gostar dele. Adelaide e Agnes convidam Sabina e Hélio para morarem com elas até que possam ir para o apartamento de Roberval. Guto aconselha Cristina a se arrepender, mas ela se recusa.

Hélio conta para todos na pensão que vai guardar dinheiro no bule e coloca uma ratoeira lá dentro também. Bernardo conta para Rafael que José Aristides está sendo acusado. O falecido tenta pegar o dinheiro de Hélio e prende a mão na ratoeira. Rafael explica para Serena que Cristina acusou José Aristides para atingi-la. Serena garante a Rafael que nada acontecerá com ela, pois é inocente. Os moradores da pensão ouvem os gritos do falecido e descobrem que ele é o ladrão. Crispim chega tarde em casa após ter levado Bernardo para conversar com Rafael. Kátia acha que Crispim estava na farra e o proíbe de dormir com ela. Crispim fica encantado com o ciúme de Kátia. Hélio exige que o falecido peça desculpas a Terê por tê-lo acusado. Ofélia confessa ao falecido que o ama, mas que só o aceitará de volta se ele pedir desculpas e deixar de roubar. Ivan percebe que Ciro está seguindo-o. Ele faz com que Ciro o persiga até longe da cidade e depois atira em seus pneus para impedi-lo de voltar. Serena convence José Aristides a se entregar. Ivan leva Cristina até a bruxa que prepara venenos. O Falecido pede desculpas a Terê, que o perdoa. Raul vê Hélio examinando os livros-caixa. A bruxa diz a Cristina que só venderá a poção se ela lhe trouxer muito dinheiro. O delegado pergunta a José Aristides se ele conhece muitos venenos e ele confessa que sim.

O delegado decide prender José Aristides. Rafael garante a Serena que tirará José Aristides da cadeia. Cristina exige que Raul lhe dê bastante dinheiro, ameaçando contar tudo que sabe sobre ele para Rafael. Jorge conta para José Aristides que ele e os outros presos estão pensando em fugir. José Aristides gosta da ideia. Dalila conta para Rafael que Raul adulterou os livros-caixa para fazê-lo demitir Abílio. Rafael lembra que Raul foi indicado por Cristina e deduz que ambos estavam roubando seu dinheiro. Ele deixa claro para Dalila que vai denunciá-la se for preciso, deixando-a arrasada. Rafael vê Raul entregando dinheiro a Cristina e exige que ela o devolva. Raul entrega os livros-caixa para Rafael examinar. Terezinha, a mando de Raul, derruba café nos livros para torná-los ilegíveis. Ciro pede que Roberval siga Cristina, pois ela não desconfiará dele. Hélio mostra a Rafael que os livros mais recentes estavam com ele, e por isso não foram estragados. Cristina pede que Ivan a leve até a bruxa. Ivan vê Ciro seguindo-o e atira em seus pneus, mas não vê Roberval. Cristina pega o veneno com a bruxa. Roberval observa.

Que horas começa?

