Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (18/11)

A semana promete ser transformadora, com possíveis imprevistos que exigirão foco, organização e dedicação. Aproveite para simplificar processos e buscar clareza em suas ações. A energia da semana favorece a resolução de questões pendentes, permitindo que você junte as peças de um velho quebra-cabeça.



Hoje, a Lua se aconchega no signo de Câncer, intensificando emoções e trazendo à tona memórias do passado. Pode ser que você acorde com vontade de continuar na cama ou com vontade de buscar colo ou abrigo. Mergulhe no seu baú de recordações, tente refletir sobre experiências anteriores e busque compreender aquelas situações que antes pareciam confusas.



Ao resolver essas pendências, você pode colocar a mão na massa, investir tempo e energia em aprimorar suas habilidades e construir algo sólido e significativo.

Áries

O céu de hoje pede calma e introspecção. Talvez você sinta vontade de desacelerar e cuidar do seu espaço ou das pessoas próximas. Reserve um tempo para colocar a casa em ordem, tanto no sentido literal quanto emocional.

Touro

Conversas importantes podem surgir, especialmente com familiares. Seja paciente e ouça com atenção. Aproveite para organizar pendências e simplificar a rotina. Hoje, menos é mais.

Gêmeos

As finanças podem estar no foco do dia. Revise seus gastos e veja como organizar melhor seus recursos. É um bom momento para planejar o futuro, mas evite grandes movimentos agora.

Câncer

A Lua no seu signo te deixa mais sensível e reflexivo. Permita-se olhar para suas emoções e acolher o que surgir. O dia pede cuidado consigo mesmo e com suas necessidades mais profundas.

Leão

A energia do dia pode trazer lembranças e emoções guardadas. Aproveite para processar o que ainda está pendente e soltar o que não faz mais sentido. Meditar ou descansar será essencial para recarregar as energias.

Virgem

As trocas com amigos ou grupos podem ser valiosas hoje. Você pode encontrar entendimento em conversas sinceras ou perceber quem realmente está ao seu lado. Cuide também do equilíbrio entre o dar e o receber.

Libra

Atenção às demandas profissionais. O dia favorece ajustes e organização no trabalho. Lembre-se de equilibrar as responsabilidades com momentos de autocuidado. Cuidado para não assumir mais do que pode.

Escorpião

Você pode sentir vontade de aprender algo novo ou explorar temas que nutram sua alma. Reflexões profundas e conexões com o que faz sentido para você podem transformar o dia.

Sagitário

O dia é favorável para reorganizar documentos, contas ou questões financeiras compartilhadas. Evite decisões impulsivas e busque soluções práticas. Um passo de cada vez levará longe.

Capricórnio

As relações pedem atenção. A Lua em oposição ao seu signo destaca a importância de acolher as emoções dos outros, mas sem se sobrecarregar. Pratique a empatia e seja claro sobre os seus limites.

Aquário

A organização da rotina será essencial para que o dia flua bem. Priorize o que é mais importante e evite dispersar energia em várias direções. Cuidar do corpo e da mente será fundamental.

Peixes

A energia criativa está em alta, e você pode se sentir inspirado a cuidar de algo que ama ou de um hobby. Lembre-se de que expressar suas emoções também pode ser uma forma de cuidar de si mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.