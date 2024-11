Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de novembro

A semana promete ser transformadora, com possíveis imprevistos que exigirão foco, organização e dedicação. Aproveite para simplificar processos e buscar clareza em suas ações. A energia da semana favorece a resolução de questões pendentes, permitindo que você junte as peças de um velho quebra-cabeça.



Hoje, a Lua se aconchega no signo de Câncer, intensificando emoções e trazendo à tona memórias do passado. Pode ser que você acorde com vontade de continuar na cama ou com vontade de buscar colo ou abrigo. Mergulhe no seu baú de recordações, tente refletir sobre experiências anteriores e busque compreender aquelas situações que antes pareciam confusas.



Ao resolver essas pendências, você pode colocar a mão na massa, investir tempo e energia em aprimorar suas habilidades e construir algo sólido e significativo.

Signo de Áries hoje

O céu de hoje pede calma e introspecção. Talvez você sinta vontade de desacelerar e cuidar do seu espaço ou das pessoas próximas. Reserve um tempo para colocar a casa em ordem, tanto no sentido literal quanto emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.