Filme sobre a vida de Amy Winehouse está disponível no streaming; veja onde assistir

A cinebiografia "Back to Black", que conta parte da trajetória de vida da cantora Amy Whinehouse, entrou oficialmente para o catálogo brasileiro da Prime Video. Anteriormente, o filme estava apenas disponível para compra ou aluguel dentro da plataforma.

O longa foi lançado nos cinemas em abril deste ano. A história é inspirada em eventos reais vivenciados por Amy em um curto recorte de tempo. A trama narra detalhes da criação do icônico álbum "Back to Black", que dá nome ao filme, junto dos bastidores da vida pessoal da cantora, que morreu em 2011, aos 27 anos.

Muitas das composições do álbum foram inspiradas no relacionamento de Amy com Blake Fielder-Civil. O casal viveu um romance rodeado de excessos e momentos conturbados, que posteriormente levariam a artista a compor canções como a faixa título.

O filme também conta a história por trás de um dos maiores hits da cantora, "Rehab", que abre o álbum. A inspiração da letra veio após o pai de Amy, Mitch Winehouse, sugerir que ela fosse para uma clínica de reabilitação, ao que a artista teria respondido: "pfft, não, não, não".

Mesmo com a negação, a cantora iria para um período fora dos holofotes em 2009, dois anos antes de morrer, quando se mudou para o Caribe na tentativa de tratar dos vícios em álcool e outras substâncias.

No período que esteve nos cinemas, "Back to Black" arrecadou mais de US$ 50 milhões na bilheteria internacional e recebeu críticas mistas.