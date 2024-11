Ex-BBB Letícia Santiago fratura mandíbula após infecção nos ossos

A ex-BBB Letícia Santiago, que participou do BBB 14, usou as redes sociais, no domingo (17), para dar notícias aos seguidores sobre seu estado de saúde. Há alguns dias, Letícia foi internada em um hospital em Belo Horizonte após ter sido diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.

No entanto, no último dia 8 de novembro, ela voltou a ser internada, após descobrir que estava com a mandíbula fraturada por conta da infecção. Devido à situação, Letícia passou por uma cirurgia.

“Boa noite , pessoal! Que saudade de todos vocês. Tive um retorno ao hospital na sexta (8), depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constataram uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada. No sábado (9), uma tomografia constatou uma fratura da mandíbula e, depois da equipe de médicos avaliarem prós e contras diante da infecção, resolveram operar”, relatou nos Stories.

A ex-BBB contou ainda que foram dias difíceis no hospital. “Cirurgia demorada, delicada, precisei colocar uma placa de titânio para estabilizar a fratura. Foram dias difíceis, dor, pressão arterial baixa, inchaço a ponto de não conseguir falar. Celular era a última coisa que importava, mesmo que tenham muitas pessoas queridas por aqui… No primeiro momento você só quer ficar bem”.

Letícia ainda gravou um vídeo dando detalhes do seu problema de saúde, desde o início, que começou com dores no dente durante uma viagem a Europa, em setembro. Ela explicou que assim que chegou ao Brasil, foi direto ao dentista, até chegar no seu diagnóstico de osteomielite. No vídeo, Letícia aparece com a boca e a bochecha do lado esquerdo bem inchados.