Quando será o jogo que pode dar acesso ao Ceará? Veja data, horário e adversário

A vitória do Ceará sobre o América-MG fez o Vovô chegar na última rodada da Série B do Brasileirão 2024 dependendo apenas de si para conquistar o acesso à Série A. O Alvinegro é o quarto colocado da segunda divisão, somando 63 pontos em 37 rodadas.

No próximo domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília), o Ceará visita o Guarani, fora de casa. A partida será disputada no estádio Brinco de Ouro, localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo.

Legenda: Imagem mostra torcedores do Guarani no Brinco de Ouro Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

O adversário está na última colocação da tabela de classificação da Série B do Brasileirão 2024 e já não tem mais chances de escapar, tendo o seu rebaixamento para a Série C já confirmado com rodadas de antecedência.

Para o Ceará, a vitória garante o acesso do time para a Série A do Brasileirão. Na última rodada, o Mirassol recebe a Chapecoense, o Novorizontino visita o Goiás e o Sport recebe o Santos, na Arena Castelão.