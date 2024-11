Torcida do Ceará exibe mosaico antes de jogo contra o América-MG na Série B; veja fotos

A torcida do Ceará protagonizou uma grande festa e exibiu um mosaico nas arquibancadas da Arena Castelão na noite desta segunda-feira (18), no momento da entrada do time em campo para a partida contra o América-MG, pela 37ª rodada da Série B 2024.

“Fogo nos racistas”, era a mensagem exibida no mosaico. Também foram erguidas faixas das torcidas organizadas, além de um bandeirão, que ocupou principalmente o setor Superior Norte das arquibancadas da Arena Castelão.

VEJA FOTOS

Legenda: Mosaico da torcida do Ceará Foto: Hugo Eduardo/SVM

O Ceará está em campo contra o América-MG lutando por manter sua vaga no G-4 da Série B do Brasileirão 2024. Na reta final do campeonato, o Vovô tem boas perspectivas de acesso, mas precisa fazer sua parte nas duas rodadas finais.