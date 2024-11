Fortaleza avança em contratação de goleiro Brenno, do Grêmio

O Fortaleza encaminhou a contratação do goleiro Brenno, do Grêmio. O atleta de 25 anos foi revelado na base gaúcha e estava emprestado ao Bari, da 2ª divisão da Itália. O contrato será em definitivo.

A expectativa é de que o clube passe por uma reformulação na posição para 2025. No momento, o titular absoluto é João Ricardo, de 36 anos, que atuou em 65 dos 68 jogos do Leão em 2024.

Avaliado como grande reforço para a temporada, Santos foi adquirido junto ao Flamengo por US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões) em vínculo até o fim de 2026, mas não teve espaço. Procurado por Santos e Corinthians, entrou em campo apenas quatro vezes e não deve permanecer no Pici.

Legenda: Contratação milionária, o goleiro Santos não teve espaço com a camisa do Fortaleza em 2024 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O outro nome é Maurício Kozlinski, que não foi acionado nenhuma vez no ano e encerra contrato em dezembro. Além disso, a equipe também anunciou a chegada do goleiro Magrão, em negócio com o Rio Ave-POR em agosto.

Na carreira, Brenno atuou ainda por Desportivo Brasil e Shandong Luneng, da China. Em 2021, fez parte do grupo da Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. O contrato com o Grêmio é até junho de 2025, mas a comissão técnica não conta com o arqueiro.