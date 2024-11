Ferroviário garante vaga na 2ª Fase da Taça Fares Lopes ao bater o Ceará no PV

O Ferroviário garantiu vaga na 2ª Fase da Taça Fares Lopes com uma rodada de antecedência. O Tubarão da Barra venceu o Ceará por 2 a 0 no Presidente Vargas neste sábado (16), e avançou no Grupo A.

O Ferrão chegou aos 6 pontos em duas rodadas e não pode mais ser ultrapassado por nenhum adversário, com uma rodada de antecedência.

Além disso, o Ferrão já garantiu a liderança do Grupo A e enfrentará o 2º colocado do Grupo B no mata-mata.

Legenda: O Ferroviário venceu o Sub-20 do Vozão e garantiu a liderança do Grupo A Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Na 4º e última rodada, o Ferroviário enfrenta o Floresta, na quinta-feira às 15h30, no Domingão, em Horizonte (CE).

No Grupo A, Tirol (2 pontos), Atlético (1) e Fortaleza (ainda sem pontuar), tem chances de avançar como 2º do Grupo.

Legenda: O Ferroviário está na 2ª Fase da Fares Lopes com uma rodada de antecedência Foto: Reprodução / FCF

Caucaia também classificado

O Caucaia também garantiu classificação do Grupo B com a derrota do Ceará. Com 6 pontos, a Raposa disputa ainda joga com o Tirol na última rodada, mas avançou.

No Grupo B, o Floresta tem 4 pontos, enquanto o Ceará, que joga com sua equipe Sub-20, tem dois. Ambos ainda podem ser 2º colocados do grupo.