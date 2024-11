Atacante Clebão, do Ceará, volta a jogar profissionalmente após 399 dias

Após mais de um ano afastado dos gramados, o atacante Clebão, do Ceará, voltou a jogar profissionalmente neste sábado (16). Ele foi relacionado pelo Alvinegro e entrou em campo na partida contra o Ferroviário, pela Taça Fares Lopes.

Vestindo a camisa 9, o centroavante encerrou um jejum de exatos 399 dias sem atuar de maneira profissional. O último jogo dele havia sido no dia 14 de outubro de 2023, no 0 a 0 do Ceará contra o Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Depois disso, o atleta teve sua suspensão ampliada de oito para 24 meses em um julgamento de 2ª instância no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. A substância que levou à condenação do atleta por doping foi o Tamoxifeno (um metabólico).

Como a suspensão de doping já estava perto do fim, ele havia retomado os treinamentos em Porangabuçu. Porém, não foi inscrito a tempo na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

O contrato do centroavante com o Vovô vai até o fim deste ano, mas o clube pode prorrogar o vínculo pelo período em que ele ficou suspenso, se quiser.