Com suspensão por doping perto do fim, atacante Cléber volta a treinar no Ceará

Ainda cumprindo suspensão por doping, o atacante Cléber voltou a treinar na sede do Ceará Sporting Club nesta semana. O retorno do atleta é permitido pelo Código Brasileiro Antidopagem pelo fato da punição imposta a ele estar a menos de 60 dias do fim.

Apesar de estar liberado para treinar em Porangabuçu, Cléber ainda não pode jogar partidas oficiais e mesmo quando sua suspensão chegar ao fim, em 10 de novembro, não será aproveitado na Série B do Brasileiro, como oficializado pelo departamento de futebol do clube por meio de nota.

O contrato do centroavante com o Vovô vai até o fim deste ano, mas o clube pode prorrogar o vínculo pelo período em que ele ficou suspenso, se quiser.

Cléber não treina e joga pelo Vovô desde outubro de 2023, quando teve sua suspensão ampliada de oito para 24 meses em um julgamento de 2ª instância no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. A substância que levou à condenação do atleta por doping foi o Tamoxifeno (um metabólico).

A punição completa de Cléber foi de 11 de novembro de 2022 a 10 de novembro de 2024. Os três meses em que ele jogou em 2023 estão incluídos porque o segundo julgamento ocorreu bem depois do término da suspensão prévia (de oito meses).

O retorno de Cléber a Porangabuçu se deu com um parecer emitido pelo departamento jurídico, atestando a legalidade do uso das dependências do clube pelo jogador no prazo final da punição. O Diário do Nordeste apurou que o atacante trabalha com os demais atletas e não de forma separada.