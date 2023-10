Cléber, do Ceará, tem a pena ampliada e fica fora dos gramados por mais 16 meses

O Ceará anunciou, na noite dessa quarta-feira (18), que o atacante Cléber Bonfim, foi julgado em 2ª instância pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e teve sua pena ampliada para 24 meses. Como já cumpriu oito meses de pena, o jogador ficará afastado por mais um ano e quatro meses.

O atacante, que já não treinava mais no CT do Ceará, em Porangabuçu, desde terça-feira (18), ainda pode recorrer á decisão com sua assessoria jurídica particular.

O CASO

O atacante do Ceará estava afastado desde dezembro de 2022 em decorrência de um resultado positivo para tamoxifeno após exame antidoping. O jogador, incialmente, foi condenado a oito meses, esse é o equivalente ao tempo retroativo à data data da coleta. Cléber já havia voltado aos gramados em julho e sua última atuação com a camisa do alvinegro foi contra o Sampaio Corrêa, válido 32ª rodada da Série B.

