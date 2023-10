Fernando Prass recusa convite e Ceará já mira novo nome para cargo de executivo de futebol

Mesmo após o convite realizado pelo Ceará, o ex-goleiro Fernando Prass recusou a proposta para ser o novo executivo de futebol do clube. Com a negativa do ex-atleta, o Diário do Nordeste apurou que a diretoria alvinegra já mira um novo nome para o cargo. O profissional em questão é mantido em sigilo pela cúpula do Vovô, mas é visto com muitos bons olhos já que tem experiência e é respeitado na função.

Além do cargo de executivo de futebol, o Alvinegro de Porangabuçu segue buscando um nome para assumir a função de CEO (diretor executivo) e outro para conduzir a diretoria de futebol. Todos os contratados para os postos citados serão remunerados.

VAGNER MANCINI SEGUE PARA 2024

Mesmo ainda tendo a indefinição em cargos estratégicos, o Ceará trabalha com o nome de Vagner Mancini para comandar a equipe em 2024. Contratado no dia 30 agosto, o treinador já iniciou o planejamento para a montagem do elenco do Vovô para a próxima temporada.