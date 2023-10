Venda de Caio Paulista para o São Paulo pode render cerca de R$ 2 milhões ao Ceará; entenda

Emprestado pelo Fluminense ao São Paulo e com passagem pela base do Ceará, Caio Paulista pode ser comprado pelo time comandado por Dorival Júnior e render cerca de R$ 2 milhões ao time cearense. O Ceará fica com 20% do valor que couber a equipe da Tombense (dona de 50% dos direitos econômicos de Caio). Além disso, pelo tempo que passou na base do Vovô, o clube teria um percentual de 0,5% de clube formador.

A passagem pelo Ceará aconteceu entre os anos de 2014 e 2015. O tricolor paulista deve contratar o meia-atacante em definitivo por aproximadamente US$ 3,5 milhões (por volta de R$ 17,6 milhões na cotação atual).

Apesar da posição de origem do atleta ser atacante, Caio Paulista atua como lateral-esquerdo na equipe tricolor.

Temporada de 2023

Em 2023 Caio Paulista se destacou na equipe do São Paulo. Atuando como lateral, participou de 42 partidas, na qual marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. O atleta também contribuiu para o título inédito da Copa do Brasil de 2023.