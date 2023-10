Jogadores do Ceará tinham acordo para se abraçar após gol contra Sampaio, revela Mancini

O Ceará empatou sem gols com o Sampaio Corrêa em jogo válido pela 32ª rodada da Série B, no sábado (14). O treinador Vagner Mancini, em entrevista coletiva, revelou que os jogadores tinham um combinado que se a equipe alvinegra fizesse o gol todo mundo iria se abraçar, porém, os números do ataque Vovô não são bons.

"Foi uma equipe que lutou, que buscou vitória e que tinha um acordo que se fizesse o gol todo mundo iria se abraçar junto com o treinador, exatamente para mostrar para todo mundo que não há nenhum tipo de racha. O que há é verdade sendo dita para cada um, diariamente", contou.

O treinador ainda contou que os jogadores quiseram fazer declarações em suas redes sociais após ser divulgado as divergências entre o treinador e os atletas, mas que ele mesmo barrou.

"A partir do momento em que eu cheguei no Ceará a coisa é olho no olho, a verdade tem que ser dita. Se alguém se chateou e passou a informação para fora deve ter se arrependido, porque no dia que essa notícia saiu todos eles queriam fazer declarações e eu pedi para que não fizesse, porque a melhor maneira de você responder isso é entrando dentro de campo, se empenhando, fazendo um bom futebol, porque a gente vive disso, a gente vive de resultado", finalizou.

NÚMEROS DO ATAQUE ALVINEGRO

Na reta final da Série B, o Ceará ficou no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, no último sábado. A equipe comandada por Vagner Mancini não marca há três jogos e perdeu metade das grandes chances de gols criadas na competição. Os números são do site especializado Sofascore.

O Alvinegro criou 34 grandes chances e perdeu 17 delas. O Sofascore explica que é "quando o jogador desperdiça uma chance clara a poucos metros do gol, seja por uma finalização errada ou por uma defesa de goleiro"

Ao todo, o time teve as redes vazadas 35 vezes e marcou 32 gols. A última vez foi no empate de 1 a 1 contra a Chapecoense, na 29ª rodada. A equipe também cedeu 48 grandes chances.

Com 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, o Ceará estacionou em 11º lugar da tabela. A equipe tem 43 pontos. O próximo confronto será fora de casa, diante do Avaí, na Ressacada.