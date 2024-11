Vitórias de CRB e Chapecoense definem os rebaixados para a Série C; veja quem caiu

Após os jogos da 37ª rodada da Série B neste domingo (17), foram definidos os 4 rebaixados para a Série C do ano que vem. Com as vitórias de Chapecoense sobre o Coritiba (2x1 na Arena Condá) e do CRB sobre o Santos (por 2x0 na Vila Belmiro), os quatro que cairam foram: Ponte Preta (38 pontos), Ituano (37), Brusque/SC (36) e Guarani de Campinas (32).

A Ponte foi goleada pelo Sport por 4 a 0 no sábado e o Ituano venceu o Vila Nova por 4 a 3 no sábado. Ambos aguardavam os resultados da rodada para saberem se teriam chance para a última rodada, mas como o CRB chegou aos 42 pontos e a Chape aos 44, a dupla não pode mais alcançá-los e caiu.

A Ponte Preta só pode chegar a 41 pontos e o Ituano aos 40. Brusque e Guarani já tinham sido rebaixados com antecedência.

Santos já campeão

O Santos entrou em campo já campeão após o tropeço do Novorizontino no sábado e teve sua faixa 'carimbada' pelo CRB. O Peixe se mantém com 68 pontos e fecha a Série B contra o Sport, fora de casa, no próximo domingo (24). O jogo interessa diretamente a Ceará, Mirassol, Novorizontino e Goiás, que disputam o acesso com o Sport.

A Chape também enfrenta um time que luta pelo acesso na última rodada: O Mirassol. Mas como já escapou da queda neste domingo, só cumprirá tabela.

O Guarani, que caiu na rodada anterior, recebe o Ceará no Brinco de Ouro da Princesa.