Técnico Facó lamenta empate sofrido no fim, mas elogia Fortaleza em final do Brasileiro de Futsal

O Fortaleza empatou em 3 a 3 com o Apodi/RN neste domingo (17), pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro de Futsal, em jogo em Mossoró (RN). O Leão vencia até os minutos finais, mas o potiguares arrancaram o empate. O técnico do Fortaleza, Olivaldo Facó lamentou o empate sofrido no fim, mas elogiou a equipe tricolor.

Técnico Facó lamenta empate sofrido no fim, mas elogia Fortaleza em final do Brasileiro de Futsalhttps://t.co/O6IzyEi2q1



📹LUCAS CATRIB / SVM pic.twitter.com/4UbKJvNdi8 — Jogada (@diariojogada) November 17, 2024

A grande decisão será no dia 1º de dezembro, no CFO, em Fortaleza, com o Leão precisando de uma vitória simples para ser campeão.