Com história no Fortaleza e Ceará, Pio revela torcida pelo acesso alvinegro: 'valoriza todo estado'

Nascido e criado em meio às travinhas do bairro Aerolândia, na capital cearense, Pio é daqueles atletas que consegue unir a simpatia e o carisma de tricolores e alvinegros por seu futebol. Com histórias e gols marcantes por Ceará e Fortaleza, o meio-campista, que tem acesso no currículo com o Vovô, revelou, no Cearácast, desejo de ver as duas equipes na Série A e em competições internacionais.

"Tem que subir o Ceará, porque é bom para o estado, você pega dois clubes grandes na elite do Campeonato Brasileiro, valoriza todo estado. Então tem que subir sim, o Fortaleza tem que ir para a Libertadores, porque é o crescimento de um todo. Eu torço muito para o nosso futebol, que não só cresça Ceará e Fortaleza, que são os grandes, eu tava torcendo muito que o Iguatu subisse para a Série C, porque ia entrar vaga para o Barbalha na Série D. Tem que crescer Ferroviário, Floresta, Iguatu, Maracanã, que pela primeira vez vai jogar competições nacionais", revelou o jogador. Pio meio-campista

Apesar do corpo franzino e baixo, a força de Pio nos campos de futebol, é revelada no nome de batismo: Francisco Hércules de Araújo. Bola parada e chutes de média e longa distância é com ele mesmo. O jogador é marca registrada nos fundamentos e destaca que o aspecto físico engana a todos.

"Primeiro os torcedores olham para as minhas pernas e perguntam 'como é que pode, não tem como, não cola, ser tão magro e chutar tão forte'. E eu já falei muitas vezes que não é a força, mas é o jeito, a forma que você bate na bola. Muitos também ficam olhando para o lado e para o outro, querendo reconhecer e saber se realmente sou eu, se é o Pio. Porque na televisão vê grande, forte e aí quando tá próximo, vê ali franzino, baixinho, magrinho e fica naquela dúvida", brinca o jogador.

BASE NO CORINTHIANS

Antes de criar laços com os times profissionais de Fortaleza, o filho de Antônia Liduína, despontou na base do Corinthians, depois de rápida passagem no futebol de salão e nos juniores de campo da equipe do Estação, time cearense. Ao resgatar lembranças de sua ida para São Paulo ainda aos 15 anos, o atleta revela a força do chute já nos treinos do CT do Timão.

"Foi um dom que Deus me deu e eu fui aprimorando. Eu lembro que quando cheguei no Corinthians, na primeira semana, em um trabalho de finalização, eram chutes de quase do meio de campo. E você via a dificuldade de alguns jogadores do chute chegar na trave. Eu lembro que dei cinco chutes, disso, três foram gols", aponta.

Pio chegou a atuar com outros atletas que vieram a despontar no elenco profissional do Alvinegro paulista, como Dentinho, Willian e Lulinha.

HISTÓRIA NO LEÃO DO PICI

Somente depois de atuar por ABC-RN, Guaratinguetá, Mirassol, Gil Vicente, de Portugal e Botafogo-PB, foi que o menino nascido e criado na Aerolândia, chegou ao Fortaleza, já aos 26 anos, em 2015.

Naquele ano, o atleta esteve no grupo que retomou a hegemonia estadual para o Fortaleza, com o título marcado pelo gol de Cassiano, que derrotou a possibilidade do penta do Ceará no Campeonato Cearense. Com o Tricolor do Pici, Pio jogou em 88 partidas, com 17 gols marcados. Ainda no primeiro ano com a camisa do Leão, o jogador revela que foi procurado por dirigentes de Porangabuçu.

"Em 2015 eu estava no Fortaleza, estava muito bem, junto com a equipe, e o Ceará começou mal a Série B, que foi naquele ano que escapou [do rebaixamento para Série C]. E eles [dirigentes do Ceará] entraram em contato com o meu empresário, querendo me contratar, a possibilidade de sair do Fortaleza para jogar a Série B, só que eu fui homem e falei que não podia largar o time, porque tinha contrato até o final do ano. Seria uma falta de respeito muito grande, não só com a instituição, com o grupo, mas mais pela minha parte que dei a palavra que ia até o final", ressaltou o atleta.

Legenda: Pio teve importantes passagens por Fortaleza e Ceará Foto: JL Rosa/SVM

Com o término do contrato com o Leão do Pici, dois títulos cearenses no currículo, o jogador passou ainda pelo Linense, quando atuou o Campeonato Paulista, e depois seguiu para o Alvinegro de Porangabuçu, em 2017. Com a camisa alvinegra foram 53 partidas por duas temporadas, com 7 gols e 2 assistências.

CHEGADA EM PORANGABUÇU

A desconfiança de alguns torcedores alvinegros por ele ter passado no Pici antes de Porangabuçu foi desfeita ao longo primeira temporada com camisa alvinegra. Pio fez gols importantes diante de Guarani, Figueirense e Paysandu naquela trajetória da Série B que culminou com o acesso do Vozão ao final de 2017.

Pio destaca que a sintonia do grupo foi o casamento perfeito para o Ceará conseguir o tão retorno à Série A naquele ano.

"Desde o início, quando eu cheguei, por mais que tinham jogos que a equipe não jogava bem e não conseguia a vitória, nosso grupo era muito bom. Nossa equipe tinha Magno Alves no ataque, aí depois chegou o Elton, você tinha Felipe Menezes, com uma qualidade indiscutível, Ricardinho, Richardson, Pedro Ken, Raul, depois o Arthur Cabral, Cafu, Lelê, Cametá, Rafael Carioca, Luiz Otávio, Rafael Pereira, Everson no gol, nosso time era muito bom", avalia. Pio meio-campista

Legenda: Pio e Pedro Ken em treinamento no CT de Porangabuçu em 2017 Foto: JL Rosa/SVM

Na memória do torcedor alvinegro, principalmente por conta da bola parada, Pio acompanha a busca do atual elenco do Ceará por uma vaga no G-4 da Série B. Atento à competição, o atleta acredita que os últimos jogos deram o "gás" que faltou durante algumas partidas na segundona.

"Só depende de si e este jogo [contra o América-MG] é o divisor de águas. Muitos torcedores viram que o time perdeu pontos contra Chapecoense, contra clubes que brigava, lá embaixo, mas depois o time chegou na reta final, deu um respiro, um gás, um ânimo a mais já que entrou no G-4 , faltando duas rodadas", avalia Pio.

CURRÍCULO VITORIOSO

Para além de Fortaleza e Ceará, Pio despontou seu futebol por todo o Brasil, com outros acessos e títulos brasileiros por Botafogo-PB (Série D de 2013), ABC-RN (Série C de 2010) e Bragantino (Série B de 2019).

Além de três Campeonatos Cearenses, conquistados pelos dois times da capital alencarina, o jogador tem título Paraibano com o Botafogo, de João Pessoa, e outro Piauiense, pelo Fluminense-PI. Pio atuou no estadual deste ano pelo Maracanã. Ao todo foram 22 partidas com dois gols marcados, participando do grupo que levou o time de Maracanaú a uma terceira colocação na classificação geral e com vagas em competições nacionais para 2025.