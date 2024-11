Fortaleza e Ceará saem na frente nas semifinais do Campeonato Cearense Feminino

Fortaleza e Ceará sairam na frente nas semifinais do Campeonato Cearense Feminino. As partidas de ida foram disputadas neste sábado (16), com Leão e Vovô vencendo suas partidas e abrindo vantagem por vagas na decisão do campeonato.

As leoninas foram avassaladoras e com uma sonora goleada mantiveram os 100% de aproveitamento na competição e praticamente garantiram vaga na decisão do Estadual. O Leão goleou o Crato por 13 a 0 no Inaldão, em Barbalha Beea marcou quatro vezes, Natália e Verena duas cada, enquanto Isabela, Nainara, Pissaia e Ana Lourdes completaram a goleada. A equipe do Crato ainda marcou um gol contra.

A partida de volta acontece nesta quarta-feira (20), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, pela partida de volta da semifinal do estadual.

Ceará vence R4

Legenda: As meninas do Vozão bateram o R4 em Itaitinga Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

Em jogo na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), as meninas do Vozão venceram o R4 por 2 a 0, com gols de Larisse e Paulinha. Com o resultado, o Ceará pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que ainda estará garantido na decisão do Campeonato Cearense de Futebol Feminino. A partida de volta será na próxima quarta-feira, 20, em Barbalha.