Apodi/RN x Fortaleza pela Final do Brasileiro de Futsal: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza começa a decidir neste domingo (17), o Campeonato Brasileiro de Futsal. O Tricolor de Aço entra em quadra às 9 horas, contra o Apodi/RN, pelo jogo de ida da decisão. A partida será Ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró (RN). O jogo de volta, será no dia 1º de dezembro, no CFO, em Fortaleza, às 8h45.

Onde Assistir

A TV Verdes Mares transmite o confronto ao vivo.

Palpites

Como chegam as equipes

Na 1ª Fase, o Fortaleza foi 2º colocado do Grupo A com 18 pontos, atrás apenas do Passo Fundo/RS, que somou 23. Em 9 jogos, foram 6 vitórias e 3 derrotas. Com 32 gols marcados e 20 sofridos.

O Apodi foi 3º do Grupo B, com 18 pontos somados. Foram 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. Com 21 gols marcados e 8 sofridos.

Nas Oitavas, o Fortaleza passou pelo Riberópolis, enquanto o Apodi passou pelo CRB. Nas quartas, o Leão tirou o Concórdia/SC, enquanto o time potiguar superou o América/RN. Nas semis, o Leão passou pelo Sport Recife, e o Apodi eliminou o Yeesco Futsal/RS.

Melhor ataque x melhor defesa

O Leão chega para a final com o melhor ataque da competição: 51 gols em 15 jogos, média de 3,4 por partida. O Apodi tem a melhor defesa, com apenas 15 gols sofridos.

Legenda: O Leão tem a chance de conquistar 4 títulos na temporada 2024 no futsal Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

O trunfo leonino é ter muitos jogadores que fazem gols, não dependendo exclusivamente de um jogador para isso. Nada menos que 15 jogadores marcaram gols, sendo 8 marcando acima de 4 gols: Kauê (8), Gigante (7), Je (6), Juninho (5), Samurai (4), Valdin (4) e Quixerê (4).

“Estamos trabalhando muito forte para esse primeiro jogo, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe porém nossa equipe vem se preparando fisicamente, taticamente e mentalmente pra fazer um grande primeiro jogo. Temos a vantagem de decidir em casa mas conseguir um resultado positivo no primeiro jogo faz muita diferença.”, disse o pivô Gigante.

5ª Final do Leão no ano

Será a 5ª final disputada pelo Fortaleza na temporada: o time já decidiu o Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Leão foi campeão da Copa Estado e Copa do Nordeste, ambas contra o São João do Jaguaribe, e faz a decisão do Campeonato Cearense contra ele nos dias 20 e 27.