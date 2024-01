Fortaleza anuncia goleiro Santos, ex-Flamengo

O Fortaleza anunciou, neste sábado (13), a contratação do goleiro Santos. O atleta de 33 anos foi adquirido junto ao Flamengo por US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões), com contrato até o fim de 2026.

Em nota, o clube detalhou que o pagamento será em dois anos: metade em 2024, com o restante em 2025. Há também uma cláusula de mais US$ 300 mil no valor a depender da performance do atleta.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza “Estamos muito felizes com a contratação do goleiro Santos, um jogador de primeiro nível no futebol sul-americano. Foi campeão da Libertadores, Sulamericana, Copa do Brasil e das Olímpiadas. Quase sempre sendo titular absoluto nessas competições, participando de jogos decisivos de alto nível. Um jogador que tem uma conduta irretocável, é uma grande pessoa, um grande cidadão e um atleta que está entre os melhores da sua posição no Brasil”.

Natural de Cabaceiras, na Paraíba, Santos iniciou a carreira no Athletico-PR, onde se consolidou no futebol nacional, e depois defendeu o Flamengo. Desde 2022 no Rubro-Negro, somou 63 jogos, garantindo os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022.

Em 2021, o goleiro foi convocado para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e participou da conquista da medalha de ouro da Seleção Brasileira. No time tricolor, chega para disputar posição com João Ricardo e Maurício Kozlinski.