'A maior probabilidade é que o Santos vá para o Fortaleza agora', diz dirigente do Flamengo

Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, o diretor do clube, Bruno Spindel, declarou que o goleiro Santos deve se apresentar ao Fortaleza em breve, e não mais apenas em fevereiro.

A ideia inicial do Flamengo era utilizar o goleiro em dois jogos do Campeonato Carioca em janeiro e só em fevereiro se apresentar ao Fortaleza, mas o clube voltou atrás e utilizará Matheus Cunha, liberando Santos para se apresentar ao Leão.

"Sobre o Santos, a negociação tá finalizada, em fase de documentação com o Fortaleza. A maior probabilidade é que o Santos vá para o Fortaleza agora. Não é uma questão de flexibilizar qualquer aspecto, tem uma decisão técnica do clube que outro goleiro, provavelmente o Matheus Cunha, faça parte do grupo que vai jogar os dois jogos do Carioca enquanto a gente está na pré-temporada em Orlando. Não faz sentido o Santos estar aqui se a decisão é que o Matheus Cunha esteja no grupo e jogue."

Chega semana que vem

Com a decisão, o contrato do goleiro Santos com o Flamengo deve ser rescindido e ele se apresentar já na semana que vem ao Fortaleza. Santos assinou contrato com o Tricolor de Aço até 2026.