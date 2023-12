Fortaleza negocia compra em definitivo do goleiro Santos, do Flamengo

O Fortaleza mantém negociações pela contratação do goleiro Santos, do Flamengo. O Diário do Nordeste apurou que Fortaleza e Flamengo estão conversando a respeito da negociação e que, a princípio, as conversas seriam para uma transferência definitiva.

Por questões contratuais, o Fortaleza não pode negociar diretamente com o goleiro, porque Santos tem dois anos de contrato com Flamengo. Dessa forma, as conversas permanecem apenas entre Fortaleza e Flamengo até o momento.

Legenda: Goleiro Santos, do Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Santos, de 33 anos, chegou ao Flamengo em abril de 2022, assinando um contrato válido por quatro temporadas. O vínculo do goleiro com a equipe carioca é válido até o dia 31 de dezembro de 2025. Ele foi contratado por cerca de 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões).

Com a camisa do Flamengo, Santos disputou 63 partidas, sendo 37 na temporada 2022 e 26 na temporada 2023. Ele perdeu espaço na meta rubro-negra ao longo da temporada 2023, disputando apenas seis rodadas da Série A do Brasileirão.

Santos ganhou grande destaque com a camisa do Athletico-PR, principalmente a partir de 2018, quando tornou-se titular da equipe paranaense. As boas atuações levaram o goleiro a ser titular no ouro olímpico conquistado pela Seleção Brasileira nos jogos de Tóquio.

