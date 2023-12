Fortaleza pretende manter percentual de Caio Alexandre em caso de venda ao Palmeiras

O Fortaleza ainda não recebeu uma proposta oficial do Palmeiras pelo volante Caio Alexandre, mas se uma oferta oficial do Verdão chegar, a diretoria leonina vai buscar, em negociação, manter um percentual do jogador para uma venda futura. A ideia foi revelada pelo presidente do clube, Alex Santiago, em entrevista à Verdinha FM 92.5, nesta quarta-feira (27).

"Todas as vezes que estamos sentados numa mesa de negociação a gente puxa qualquer detalhe a favor do Fortaleza e a permanência dos direitos, que a gente sempre tenta; sempre segura um pedaço para poder ganhar numa segunda venda. É sempre um método", explicou Santiago, afirmando logo em seguida que buscará fazer o mesmo em eventual venda do atleta ao Palmeiras.

O dirigente também explicou que em caso de oferta do Palmeiras, o valor será dividido entre os clubes que possuem direitos econômicos de Caio Alexandre. O Fortaleza comprou 50% junto ao Vancouver WhiteCaps, do Canadá.

Quando Caio foi vendido para o time da MLS, em março de 2021, a imprensa carioca divulgou que o Botafogo manteria 40% dos direitos do atleta para uma venda futura, mas o Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro do Rio de Janeiro não participa da negociação.

"Sempre que você tem estipulado no contrato o valor do percentual de cada clube, é esse percentual que incidirá sobre o valor. Isso é muito importante na comunicação ao torcedor para não ficar uma ideia equivocada de que todo o montante vem para o clube", explicou Santiago.

Pagamento ao Vancouver

Em processo de aquisição de 50% de direitos econômicos do Caio Alexandre, o Fortaleza já repassou 800 mil dólares (cerca de R$ 3,8 milhões) ao time canadense, restando ainda 1,7 milhão de dólares. Alex Santiago destacou que essa transação precisará ser cumprida, mesmo com uma venda ao Palmeiras.

"O Fortaleza tem um percentual do Caio e o Vancouver outro, do qual esse valor (de uma possível venda ao Palmeiras) já iria diretamente ser distribuído e ainda tem um contrato que o Fortaleza tem que pagar junto ao Vancouver (da opção de compra)", afirmou.

Sem proposta

O presidente do Fortaleza reafirmou que o Palmeiras seguia sem enviar uma proposta oficial até esta quarta e ressaltou que se não houvesse oferta, Caio Alexandre é muito identificado com o Tricolor e já está totalmente adaptado ao clube, por isso não seria um problema.

"Seguimos no aguardo. É um atleta que já exerceu a opção de compra junto ao Vancouver e nós estamos no aguardo desse desfecho que com certeza vai ser o melhor possível", acredita.