Fortaleza antecipa pagamento de parcela por compra de Caio Alexandre; veja valores

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou que o Leão antecipou o pagamento de uma das parcelas da compra do volante Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps. Paz confirmou a operação em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (16).

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Nós pagamos mais uma parcela da compra do Caio Alexandre. A parcela que seria paga em dezembro nós pagamos logo agora em novembro, antecipamos mais uma parte do acordo que a gente tem com o Vancouver. Estamos 100% seguros juridicamente da compra do Caio para o Fortaleza.

O Fortaleza já havia iniciado o processo de compra do passe de Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps, da MLS, pagando 300 mil dólares. A segunda parcela, que foi antecipada, era de mais 500 mil dólares, para garantir a permanência do jogador no Pici.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza O clube que quiser comprar o Caio ou qualquer outro jogador do Fortaleza que esteja sob contrato, vai nos procurar formalmente, corretamente, vai nos oferecer uma proposta, se a proposta for a que a gente quiser a gente faz, se não quiser a gente negocia, faz a contraproposta, como é o trâmite natural.

INTERESSE DE OUTRAS EQUIPES

O Diário do Nordeste apurou que São Paulo e Corinthians demonstraram interesse no volante e fizeram contato com o staff de Caio para saber a situação dele com o Tricolor de Aço. Anteriormente, o Palmeiras também havia demonstrado interesse no atleta.

“Formalmente para a gente não chegou nada. Houve sim um contato informal de uma pessoa ligada ao Palmeiras. A gente trabalha com o Caio Alexandre no Fortaleza”, destacou Marcelo Paz na entrevista.

No Fortaleza desde 2022, Caio Alexandre assumiu um papel de destaque no Tricolor do Pici na atual temporada. Em 2023, ele soma 60 jogos disputados, além de cinco gols e seis assistências.

