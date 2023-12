Fortaleza terá orçamento de R$ 258 milhões para 2024, o maior da história do clube

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou a previsão orçamentária de R$ 258 milhões de reais para 2024, na noite desta quarta-feira (27), na sede do clube. O valor foi aceito com 97% dos votos válidos. O número supera em 24% do previsto para 2023, que foi de R$208,6 milhões, o maior da história do clube. Desse valor, R$ 112 mi serão destinados exclusivamente ao futebol masculino.

Os conselheiros também aprovaram a entrada de mais três membros e a remuneração dos administradores do Fortaleza EC SAF, que será de R$ 3 milhões no total durante o ano. O valor se refere aos vencimentos do CEO, Marcelo Paz, e os diretores estatutários da SAF.

Visando a possibilidade de aumentar a arrecadação de verbas e melhorar a competitividade do clube no mercado, os sócios-torcedores aprovaram a SAF do Fortaleza no dia 23 de setembro, com 95% dos votos. No primeiro momento, as ações da sociedade anônima não serão vendidas.

Membros do Conselho Fiscal

Titulares

Bruno Acioli Lins

Hiago Marques Brito

Marcos Henrique Carvalho de Almeida

Suplentes

Bergson de Oliveira

Alberto Betrian Blasco

Lauro Chaves Neto