Presidente do Fortaleza justifica reajuste de preços nos planos de sócio-torcedor para 2024

O Fortaleza fará reajuste de preços de todos os planos de sócio-torcedor para a temporada 2024. Serão 4 planos com valores reajustados (Leão Interior, Leão Fiel, Leão de Aço e Leão do Pici) de duas categorias diferentes, visando uma temporada que terá 4 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A do Brasileiro e Copa Sul-Americana.

O presidente do Leão, Alex Santiago, justificou a medida, em entrevista ao Programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário.

"Existem situações variadas. Criamos um novo plano, 'é o lion', que o torcedor paga 60 reais para ficar no superior e inferior, no setor norte. Ou seja, temos iniciativas também geram acessibilidade ao torcedor, possibilidade do torcedor comparecer. Lembrando que já muita competitividade no futebol brasileiro, não podemos dissociar isso do plano de sócios torcedores", disse Santiago.

Para ele, a competitividade do futebol brasileiro requer mais receita e o torcedor do Fortaleza cobra um time competitivo.

"O Fortaleza é um dos poucos que mantém 100% do ingresso do valor do sócio, outros clubes dão apenas prioridade pra quem faz sócio ou desconto no preço do ingresso. São com esses caras com quem a gente compete, esses times vem com orçamento, o Bahia com 200 milhões, Vasco com 200 milhões, Atlético Mineiro, só para montar time para 2024, o Athletico/PR vendendo o Vitor Roque por 70 milhões. A gente compete com esses caras. Precisamos estar competitivos, o torcedor cobra com razão a competitividade e precisamos se virar nos 30 em relação as receitas", explicou.

O Fortaleza tem hoje 42.526 sócios. O mandatário tricolor lembrou que a competitividade do clube cresceu desde 2017 com o aumento do sócio-torcedor.

"O sócio-torcedor é o principal patrocinador do clube. Nós precisamos muito dessa receita do sócio. Lembro em 2017, quando eu era assessor da presidência, indo com o Marcelo Paz no interior, fazendo o Leão do interior, a gente dizia para o torcedor, que o time ia ser do tamanho do sócio. E foi acontecendo ao longo dos tempos, o clube foi ampliando sua base e seguiu montando time competitivos. Essa base de receita é fundamental, e precisamos ter criatividade para associar e ter o maior número de torcedores possíveis", disse ele.

Legenda: O Fortaleza divulgou a promoção de seus planos de sócios que dura até o fim do ano e o preço ajustado para 2024 Foto: DIVULGAÇÃO / FORTALEZA EC

Promoção antes do reajuste

Mas antes do reajuste, que começa no dia 1º de janeiro de 2024, o clube lançou promoção para todos os planos, que estão em vigência desde o dia 26 até o dia 31 de dezembro.

Preços dos planos de sócio-torcedor com promoção

Planos com 100% de desconto no ingresso

Leão Interior: R$ 41,90

Leão Fiel: R$ 69,50

Leão de Aço: R$ 120,90

Leão do Pici: R$ 239,50

Planos com 90% de desconto no ingresso

Leão Interior: R$ 18,90

Leão Fiel: R$ 29,90

Leão de Aço: R$ 53,90

Leão do Pici: R$ 118,90



Valores dos planos para 2024

Planos com 100% de desconto no ingresso

Leão Interior: R$ 60,00

Leão Fiel: R$ 84,90

Leão de Aço: R$ 152,90

Leão do Pici: R$ 289,90

Planos com 90% de desconto no ingresso

Leão Interior: R$ 24,90

Leão Fiel: R$ 41,90

Leão de Aço: R$ 76,90

Leão do Pici: R$ 129,90