Santos demite técnico Fábio Carille às vésperas de enfrentar o Sport na rodada final da Série B

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira (18) que Fábio Carille não é mais o técnico do clube. A equipe paulista já conquistou o acesso à Série A do Brasileirão e o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

“Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024. O Santos Futebol Clube agradece o técnico Fábio Carille e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, disse o Santos em comunicado.

A demissão acontece dias antes do Santos enfrentar o Sport na última rodada da Série B 2024. As equipes entram em campo no próximo domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), casa do Sport.

O time pernambucano é o atual quarto colocado da Série B, somando 63 pontos em 37 rodadas disputadas. O Ceará, quinto colocado, tem 60 pontos e um jogo a menos que o Sport, podendo ultrapassar a equipe nesta segunda-feira.