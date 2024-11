Gramado da Arena Castelão passa por reparos horas antes do jogo entre Ceará x América Mineiro; veja

O Sistema Verdes Mares teve acesso ao gramado da Arena Castelão, palco da partida de logo mais entre Ceará e América Mineiro, pela Série B. Nas imagens, é possível ver marcas após a desmontagem da estrutura de palco que foi usado no último sábado, quando o estádio recebeu um show dentro do campo. Segundo o Ceará, membros do departamento de futebol e operação de jogo fizeram a vistoria do gramado da Arena Castelão. Na avaliação da comissão os pontos mais sensíveis do campo já foram reparados.

Veja imagens:

Procurada pela reportagem, a Secretaria do Esporte (Sesporte) disse que o gramado passou por corte, limpeza, foliar, rolagem, pintura de linhas, instalação das traves e redes. Ainda na nota, a Sesporte afirmou que a Arena Castelão está totalmente preparada para receber a partida entre Ceará e América-MG.

Legenda: Gramado passa por reparos na manhã desta segunda-feira (18) Foto: Lucas Catrib; SVM

"A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a Arena Castelão está totalmente preparada para receber a partida entre Ceará e América-MG, nesta segunda-feira (18), às 21h45. Toda a estrutura do show Caetano e Bethânia, realizado no fim de semana, foi removida e o estádio está disponível para o jogo. O gramado passou por corte, limpeza, foliar, rolagem, pintura de linhas, instalação das traves e redes."

Ceará e América-MG entram em campo, nesta segunda-feira (18), às 21h45, para encerrar a penúltima rodada da Série B. Na reta final da competição, o Vozão precisa vencer os dois confrontos decisivos para conseguir o acesso.