Fortaleza acerta compra do goleiro Santos por 1 milhão de dólares e três anos de contrato

O Fortaleza chegou a um acordo com o Flamengo para a compra do goleiro Santos. As negociações estavam avançadas desde a última segunda-feira (1) e os valores foram acertados nesta quinta-feira (4). Resta apenas a assinatura do contrato para a conclusão do negócio.

Santos custará ao Leão 1 milhão de dólares, que corresponde a R$ 4,9 milhões, de forma fixa, sendo o pagamento de metade do valor à vista e o restante ao longo de 2024. Os detalhes financeiros foram revelados pelo jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo pode receber ainda mais 300 mil dólares, caso o goleiro cumpra algumas metas estipuladas em contrato. O arqueiro de 33 anos terá três anos de contrato com o Tricolor e chegará para disputar titularidade com João Ricardo

Santos defendeu o Rubro-Negro por duas temporadas, tendo disputado 63 partidas e conquistado uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil. Ele perdeu espaço e atualmente era a terceira opção na equipe. Antes, no Athletico-PR, foi duas vezes campeão da Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Também foi campeão olímpico em 2021, pela seleção brasileira.

O novo reforço do Leão é aguardado já para o dia 10 de janeiro, quando o elenco se reapresenta e inicia os trabalhos para a temporada 2024. O primeiro compromisso do Fortaleza no ano será a disputa do Campeonato Cearense. A estreia será dia 20, contra o Horizonte, no Castelão.