Fortaleza avança em negociação e fica próximo da contratação do goleiro Santos

Após iniciar as tratativas com o Flamengo pelo goleiro Santos, o Fortaleza avançou nas negociações e discute os detalhes finais para fechar a contratação do atleta. O Diário do Nordeste apurou que a situação está bem encaminhada e que o arqueiro será adquirido de forma definitiva pelo Tricolor do Pici.

Santos ainda tem mais dois anos de contrato com o Flamengo (até o dia 31 de dezembro de 2025), por isso, o Leão negocia diretamente com o clube rubro-negro a compra dos direitos do jogador. O goleiro foi contratado junto ao Athletico-PR em 2022 por um alto investimento, cerca de 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões).

Em recente entrevista ao Jogada 1º Tempo, o presidente do Tricolor, Alex Santiago, afirmou que o clube já pretende contar com o novo goleiro no dia 10 de janeiro, quando a equipe se reapresenta para a temporada de 2024. Com isso, a tendência é que as diretorias dos dois times se acertem nos próximos dias e o negócio se concretize o mais breve possível.

CARREIRA

Santos iniciou a carreira no Athletico-PR, onde obteve grande destaque principalmente a partir de 2018, quando virou titular da equipe e foi bicampeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. As boas atuações o levaram a ser titular na conquista do bicampeonato olímpico da Seleção Brasileira nos jogos de Tóquio em 2021.

Contratado pelo Flamengo em 2022 para assumir a camisa 1, Santos realizou 63 partidas pelo clube carioca, onde foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Porém, em 2023, ele perdeu espaço na meta rubro-negra para Rossi e Matheus Cunha e atuou em apenas seis partidas da Série A do Brasileirão.