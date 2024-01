Mesmo após ter vendido goleiro Santos ao Fortaleza, Flamengo quer jogador para disputar o Carioca

Fortaleza e Flamengo chegaram a um acordo nesta terça-feira (9), pela venda do goleiro Santos. Entretanto, segundo informações do ge, o time carioca pretende contar com os serviços do jogador até o fim de janeiro e está tentando acordar essas condições com o Fortaleza.

O rubro-negro deseja ter o arqueiro de forma titular na equipe alternativa, que vai jogar no início do Campeonato Carioca, sob o comando do técnico interino Mário Jorge. O elenco principal estará fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos.

Santos chega ao Leão com contrato de três anos e reforça a equipe para 2024. O Leão deve anunciar oficialmente em breve a contratação.

Perda de espaço

O goleiro tinha contrato com o time carioca até 2025, mas perdeu espaço na equipe após a chegada de Rossi e Matheus Cunha. Foram apenas nove jogos disputados em 2023. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Fortaleza pagará ao Flamengo o valor de 1 milhão de dólares de maneira fixa, além de 300 mil dólares em metas.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto