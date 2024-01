Fortaleza e Ceará conhecem adversários na 2ª Fase da Copinha; veja

Fortaleza e Ceará conheceram na noite desta terça-feira (9), seus adversários na 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Líderes de seus grupos e invictos com 100% de aproveitamento, Leão e Vovô enfrentarão segundos colocados de outros grupos em partida única.

Pedreiras

Ambos enfrentarão gigantes do futebol brasileiro no 1º mata-mata da Copinha. Líder do Grupo 8, o Vovô enfrentará o São Paulo, que foi 2º colocado do Grupo 7, ao perder para a Ferroviária por 2 a 1 em Araraquara (SP).

Já o Leão, líder do Grupo 11, enfrentará o Internacional, que também perdeu a chance de ser 1º do Grupo 12, ao ser derrotado pelo XV de Jaú por 2 a 1.

Ainda indefinido

A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu as datas e os locais das partidas. Mas a tendência é que aconteçam na sexta-feira (12).