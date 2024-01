Lemense x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo contra a equipe do EC Lemense nesta segunda-feira (8), às 18h de Brasília, no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, no Leme (SP), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do grupo 8, que conta ainda com Gama e Rondoniense,

A equipe alvinegra já está classificada para a próxima fase da competição, já que soma seis pontos em dois jogos e no pior dos cenários, terminaria a fase de grupos em segundo colocado. A segunda posição está, até o momento, com a equipe do Gama, seguido do Rondoniense (ambos se enfrentam e somam três pontos).

O Vovô vem fazendo uma boa campanha na Copinha. Venceu a primeira rodada por 1 a 0, com um golaço do atacante Pablo sobre a equipe do Rondoniense e na outra disputa superou o Gama por 4 a 2, com gols de Caio Rafael, João Victor, Daniel e Fernando, para a equipe cearense. Luiz e Isaac descontaram para a equipe adversária.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da SporTv.

PALPITE

inter@

Prováveis escalações

EC Lemense: Marcos Antonio , Guilherme, Vinicius Gomes, Jefferson Tobia, Hugo, Mateus Wesley, Gustavo Mazzi, Charles Sena, Thiago Maciel, Gustavo de Vitor, Daniel Simões. Técnico: Amadeur Júnior.

Ceará: César Augusto, Zé Neto, Jonathan Jesus, Boateng, Kauã Lucas, João Vitor, JV, Caio Rafael, Pablo, João Victor, Kadu. Técnico: Alison Henry.

EC LEMENSE X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: Terceira rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP)

Data: 08/01/2024 (segunda-feira)

Horário: 18h (de Brasília)

*Sob supervisão de João Bandeira Neto