Tinga lamenta chances perdidas, mas valoriza empate do Fortaleza com o Corinthians: 'ponto valioso'

O lateral-direito Tinga, capitão do Fortaleza, valorizou o empate em 0 a 0 entre o Tricolor do Pici e o Corinthians, na noite deste sábado (4), pela quinta rodada da Série A do Brasileirão 2024. O Fortaleza jogou fora de casa e conquistou mais um ponto na classificação.

"Acho que um ponto é valioso aqui, ainda mais em Itaquera, com um jogo a menos ainda, então a gente tem que enaltecer", disse o camisa 2 do Leão em entrevista logo após a partida, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A gente pecou um pouquinho, tivemos duas oportunidades claras também, se a gente fosse um pouquinho mais eficientes acho que a gente sairia com a vitória. Tinga Lateral do Fortaleza

Legenda: Pochettino durante Corinthians x Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O resultado manteve a invencibilidade do Fortaleza na atual edição da Série A do Brasileirão. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda soma seis pontos em quatro partidas, com uma vitória, na primeira rodada, e três empates consecutivos.

"Agora é tentar recuperar em casa, que a gente vem de dois jogos de empates, então se a gente fizer o dever de casa acho que a gente vai fazer um grande campeonato", completou Tinga após a partida.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (8), quando enfrenta o Nacional Potosí, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida acontece no estádio Víctor Ugarte, em Potosí (BOL), às 21h de Brasília.