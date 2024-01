Vocem/SP x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo contra o Vocem/SP nesta terça-feira (9), às 13h de Brasília, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis (SP), para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do grupo 11.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da FPF TV no YouTube.

PALPITE

COMO CHEGA O LEÃO

A equipe tricolor já está classificada para a próxima fase da competição, já que soma seis pontos em dois jogos, o vencer Castanhal e CRB. Assim, o Leão joga por um empate para finalizar a 1ª Fase na liderança do grupo.

Para a partida, o técnico Léo Porto tem todos os atletas disponíveis, mas vê uma partida difícil diante dos donos da casa e espera uma equipe atenta dentro de campo.

"É um jogo que define a primeira colocação do grupo, então apesar de já estarmos classificados nós queremos essa vitória e temos força total para isso. Sabemos da qualidade do adversário, das adversidades que iremos enfrentar novamente, mas conseguimos fazer uma boa preparação para fazer um grande jogo", comentou o técnico.

Prováveis escalações

VOCEM: Rafael Cristino; Mafra, Gustavo, Andrei, Alexsandro, Pedro Manoel, Pedro Gustavo, Clenisson, Maycon, Tiburcio.

Fortaleza: Carlos, Gustavo, João Henrique, Geilson, Riquelme, Vinícius, Kauan, Kervin, Amorim, Caio Dantas, Iarley.