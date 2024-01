Fortaleza se reapresenta para a temporada nesta quarta-feira

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (10), visando a temporada de 2024. O elenco tricolor iniciará os trabalhos no período da tarde, às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Realizando o último jogo da temporada passada no dia 6 de dezembro, quando venceu o Santos pela 38ª rodada da Série A, foram 33 dias de férias para o elenco e comissão técnica, após uma exaustiva temporada 2023 que resultou em 78 jogos.

Legenda: Vojvoda vai para mais uma temporada no Tricolor de Aço e disse 'não' recentemente ao receber um convite para assumir o São Paulo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Assim, para 2024, a maratona deve ser semelhante, já que o Leão jogará 5 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana.

A estreia na temporada já é no dia 20 de janeiro, contra o Horizonte, às 16h30 no Castelão.

Portanto, serão apenas 10 dias treinos até lá para o técnico Vojvoda iniciar as competições oficiais.

Poucas caras novas

Na reapresentação, o torcedor tricolor verá poucas caras novas para 2024. Até então, foram apenas 3 'reforços': o goleiro Santos, que iniciou a pré-temporada no Flamengo mas não deve se apresentar nesta quarta-feira, o retorno de Moisés do Cruz Azul, e Yago Pikachu, de contrato renovado.

Em contrapartida, 5 jogadores deixaram o clube: Fernando Miguel, Lucas Crispim, Silvio Romero,

Bernardo Schappo, Guilherme e Romarinho.

Com uma base consolidada, o elenco do Leão deve ser reforçado ainda para as seguintes posições, segundo o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz: zagueiro, lateral, meia e atacante.

Ausência

Quem não deve se apresentar com o elenco tricolor é o volante Caio Alexandre. O jogador está envolvido em negociações com Bahia e Corinthians e não deve se apresentar nesta quarta-feira (10).

Elenco tricolor para 2024

Goleiros: João Ricardo, Maurício Kozlinski e Santos

Laterais: Tinga, Dudu, Escobar e Bruno Pacheco

Zagueiros: Benevenuto, Tobias, Titi, Brítez

Volantes: Pedro Augusto, Kauan, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules

Meias: Pochettino, Calebe, Amorim

Atacantes: Lucero, Marinho, Pikachu, Machuca, Thiago Galhardo, Moisés e Pedro Rocha