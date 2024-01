Bahia supera concorrência do Palmeiras e encaminha contratação de Caio Alexandre, do Fortaleza

A novela envolvendo a saída de Caio Alexandre do Fortaleza ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (5). Segundo o Uol Esportes, o Bahia atravessou a negociação que o meia estava tendo com o Palmeiras e se prepara para fazer o anúncio da nova contratação. Conforme as informações, Caio Alexandre deve chegar ao Bahia por € 4,5M, aproximadamente R$ 24 milhões e com contrato de 5 anos.

O Fortaleza acertou a compra de Caio Alexandre do Vancouver Whitecaps (Canadá) por 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) e tem pago de forma parcelada esse montante. Desde do início da janela de transferência, o Palmeiras havia demostrado interesse em contratar Caio. Porém, segundo os dirigentes do Tricolor, nenhuma proposta chegou a ser formalizada pela equipe paulista.

Com o imbróglio formado, o Fortaleza já admitia no final de dezembro que o jogador poderia seguir no Pici. Porém, com a investida do Bahia nesta sexta, a expectativa é que a troca de documentos seja resolvida para acontecer o anuncio no Tricolor Baiano.