Palmeiras recua e Caio Alexandre pode permanecer no Fortaleza para 2024

O volante Caio Alexandre pode seguir defendendo o Fortaleza na temporada 2024. As conversas entre Palmeiras e Fortaleza não progrediram conforme o esperado e a equipe paulista recuou nas negociações. A expectativa é que Caio permaneça no Pici.

A informação foi confirmada pela jornalista Camila Alves, do ge. De acordo com a reportagem, o Palmeiras recuou nas conversas por Caio Alexandre por considerar que a posição está reforçada o suficiente com a chegada do volante Aníbal Moreno.

Legenda: Caio Alexandre foi um dos destaques do Fortaleza na temporada 2023 Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O Fortaleza não recebeu nenhuma proposta oficial do Palmeiras pelo volante Caio Alexandre. A informação já havia sido confirmada pelo CEO Marcelo Paz e foi reforçada pelo presidente Alex Santiago, em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (27).

O dirigente também explicou que em caso de oferta do Palmeiras, o valor seria dividido entre os clubes que possuem direitos econômicos de Caio Alexandre. O Fortaleza comprou 50% junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá.