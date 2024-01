Fortaleza contrata goleiro Santos, ex-Flamengo

O goleiro Santos é o novo reforço do Fortaleza. O jogador assinou contrato de 3 anos com o Tricolor de Aço e reforça a equipe para 2024. O Leão deve anunciar oficialmente em breve a contratação. A informação é do repórter Brenno Rebouças, da Verdinha.

O goleiro tinha contrato com o time carioca até 2025, mas perdeu espaço na equipe após a chegada de Rossi e Matheus Cunha. Foram apenas nove jogos disputado em 2023. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Fortaleza pagará ao Flamengo o valor de 1 milhão de dólares de maneira fixa, além de 300 mil dólares em metas.

Santos é o terceiro reforço do time para a temporada 2024. Antes, o Leão acertou o retorno do atacante Moisés e a renovação de Pikachu.

Santos chega com uma das principais contratações do Leão para a temporada e disputará posição com João Ricardo, titular na temporada passada.



CARREIRA

Santos iniciou a carreira no Athletico-PR, onde obteve grande destaque principalmente a partir de 2018, quando virou titular da equipe e foi bicampeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. As boas atuações o levaram a ser titular na conquista do bicampeonato olímpico da Seleção Brasileira nos jogos de Tóquio em 2021.

Contratado pelo Flamengo em 2022 para assumir a camisa 1, Santos realizou 63 partidas pelo clube carioca, onde foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Porém, em 2023, ele perdeu espaço na meta rubro-negra para Rossi e Matheus Cunha e atuou em apenas seis partidas da Série A do Brasileirão.